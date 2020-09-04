راموس: لو فازت ألمانيا في المباراة كانت ستصبح نتيجة ظالمة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:03 م
راموس
راموس
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أكد سيرخيو راموس مدافع وقائد المنتخب الإسباني لكرة القدم أن فريقه استحق التعادل 1 / 1 مع المنتخب الألماني في افتتاح مشوار الفريقين بالنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا كان مزعجا للغاية.

وتقدم المنتخب الألماني (مانشافت) بهدف سجله فيرنر المنضم حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 51 ولكن المنتخب الإسباني انتزع التعادل 1 / 1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال راموس :"لو فاز المنتخب الألماني في المباراة، كانت ستصبح نتيجة ظالمة".

وأضاف :"كانت الأمور تبعث على اليأس، ولكننا حافظنا على إيماننا وثقتنا وحافظنا على شكلنا وحصلنا على ما نستحقه".

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