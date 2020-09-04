تعرف علي تفاصيل حفل هاني شاكر بدار الأوبرا المصرية!

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي، في أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد عودتها لأنشطتها الفنية والغنائية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، وتم تقسيم سعر التذاكر إلى فئتين، الأولى بـ 160 جنيه، الثانية بـ 410 جنيه.


وكانت قد أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.



من ناحية أخري يستعد أمير الطرب العربي الفنان هاني شاكر لتصوير أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور المصري والعربي ، في اول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديو والمخرجة بتول عرفة.


يذكر أن آخر إصدارات هاني الغنائية كانت من خلال أغنية "هتعدي"، كلمات رامي امين وألحان البرازيلي وحققت نجاحا كبيرا.

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