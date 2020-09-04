قتيل وجرحى إثر انفجار وسط عاصمة جورجيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد التلفزيون الجورجي الرسمي، اليوم الجمعة، أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب اثنان أو ثلاثة آخرون على الأقل، جراء انفجار قوي دوى وسط العاصمة تبليسي.

وأفاد التلفزيون الرسمي في جورجيا بأن الانفجار وقع داخل ملهى Dejavu قرب صالة الاحتفالات الموسيقية الكبيرة التابعة للفلهارمونيا الوطنية، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف والإطفاء هرعت إلى موقع الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأحدهما في حالة خطرة.

ولفت التلفزيون إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الترميم في المبنى، وأكدت الشرطة أن سببه يكمن، حسب المعطيات الأولية، في انفجار أسطوانة أوكسجين.

وأشار التلفزيون إلى أن السلطات أغلقت الشارع الذي وقع فيه الحادث، مؤكدا أن الانفجار هشم النوافذ في بعض المنازل المجاورة.

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