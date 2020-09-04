"كايرو شو" تحتفي بحضور وزير الشباب والرياضة مسرحية "علاء الدين"

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حضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عرض مسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز.



ورحبت أسرة المسرحية بوزير الشباب والرياضة وذلك برئاسة المخرج مجدي الهواري ووجه أحمد عز التحية للدكتور أشرف صبحي قائلا: "يوجد بيننا هنا شخصية نحبهت كلنا ونحترمها كلنا وفي الموقف الخاص بنجم الأهلي الكابتن مؤمن زكريا كان أول من استجاب بعد ظهوره الأخير معنا يسعدنا ويشرفنا وجود معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني للعرض وسعادته بما يقدمة الفن المصري من قيم راقية ومتميزة وعبر عن ذلك قائلا: "أنا استمتعت جدا بعمل راقي ومحترم نتباعى به وبتقنياته التكنولوجيه العالية جدا والمسرحية لها دور مجتمعي كبير يليق بالأسرة المصرية ويليق أن نهتم لكن كما اهتممتم بكل التفاصيل مشيدا باللفتة التي قدمتها أسرة مسرحية علاء الدين لكابتن مؤمن زكريا وكل الشكر لنجوم العمل وعلى رأسهم أحمد عز ومجدي الهواري".