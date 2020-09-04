المكسيك: تسجيل 5937 إصابة جديدة بكورونا و513 وفاة









أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الماضى.





ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا​​​.





وقال وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، اليوم أن بلاده تخطط للمشاركة فى تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسى مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



