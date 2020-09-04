"خناقة حريم".. مقتل شاب بطلق ناري بالصدر في مشاجرة بالهرم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
وقعت مشاجرة بين أسرتين بمنطقة كفر المنفي، بحي الهرم، غرب محافظة الجيزة، انتهت بمقتل شاب بطلق ناري على مرأى ومسمع سكان المنطقة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم من مستشفى الهرم باستقبال شاب مصابا بطلق ناري ووفاته متأثرا بإصابته.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن مشادة كلامية نسائية وقعت بين أسرتين تقيمان في منزلين مجاورين، تطورت إلى مشاجرة استعانت خلالها فتاة بشقيقها "محمود" في العشرينات من عمره.

ليحضر الشاب رفقة عدد من أصدقائه مدججين بأسلحة نارية وبيضاء، وأطلق خلالها الشاب العشريني أعيرة نارية بشكل عشوائي من بندقية "شوت جن".

لتستنجد ربة منزل من الطرف الثاني بزوجها "محمد إسماعيل" في ثلاثيني العمر، ويعمل شيف الذي حضر سريعا، وحال ذلك حدث تراشق بالحجارة والأسلحة النارية بين الطرفين، ليصاب الشيف بطلق ناري بمنطقة الصدر، سقط أرضا غارقا في دمائه.

وأسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى الهرم أملا في إنقاذه، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب مشاجرة بوابة الفجر الهرم الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

القيمة الحقيقية لانتقال هازارد إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا لكشف سر اختفاء الكؤوس من مقر الجبلاية

منذ ساعة و نصف

فينالدوم وديباي يقتربان من الانضمام لبرشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

02:54 م

كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

03:28 م

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

01:51 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب