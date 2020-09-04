الإحصاء: الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الجمعة، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأظهر بيان المركزي للإحصاء، إن الاستثمارات الأجنبية، بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي 2009-2010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010- 2011 بنسبة انخفاض قدرها 13% نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر عقب قيام ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف أنها ارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 11.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 22.9% عن العام المالي 2010 - 2011، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية خلال العام المالي 2012/2013 مسجلة 10.3 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 12.7 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها خلال العام المالي 2013/2014 لتسجل 10.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6% عن العام المالي 2012-2013، وسجلت 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 % عن العام المالي السابق عليه.

وبلغ حجم الاستثمارات 12.5 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها - 0.1% عن عام 2014- 2015، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7% عن عام 2015-2016، وبلغت 13.2 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5% عن عام 2016-2017، وارتفعت عام 2018-2019 لتسجل 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.7% عن عام 2017 -2018.

وجاءت المملكة المتحدة على رأس قائمة الدول العشر الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغت استثماراتها 6.3 مليار دولار، تليها بلجيكا 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات 675.5 مليون دولار، ثم السعودية 369.4 مليون دولار، وفقا للبيان.

وأضاف البيان، جاءت هولندا باستثمارات 241 مليون دولار، ثم ألمانيا 229.3 مليون دولار، ثم قطر 223.1 مليون دولار، ثم الكويت 185.2 مليون دولار، وأخيراً فرنسا 140 مليون دولار.
الإحصاء: الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات
الإحصاء: الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات

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