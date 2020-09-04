ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة، وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء. 

والجدير بالذكر أن مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011، وظل مغلقًا، ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل، وعلى أحدث التصميمات.

وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبنى إلى تطويره  تكنولوجيًا، اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء
ننشر صور أعمال التطوير لمجمع محاكم الجلاء

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مجمع محاكم الجلاء بوابة الفجر الفجر

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