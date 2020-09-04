اليونان: لن ندخل فى مفاوضات مع تركيا قبل وقف تهديداتها





قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تدخل فى أى مفاوضات مع تركيا بشأن الصراع فى شرق المتوسط قبل وقف أنقرة لتهديداتها المستمرة.

وتسعى تركيا لإيجاد موطأ قدم لها فى شرق البحر المتوسط الغنى بالثروات والغاز، حيث تنازع أنقرة اليونان وقبرص فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، وسط إصرار من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التنقيب غير المشروع فى بحر إيجه، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة رسميًا، مطالبين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

