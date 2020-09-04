كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:28 م
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بنادي الزمالك، على 3 أسماء للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وقد افصح كارتيرون على أسماء الثلاثي وهم، كريم بامبو وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد، عن صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف.


ويرغب في رحيل الثلاثة لاعبين السابق بعد الاتفاق على ضم 4 صفقات سوبر لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وحقق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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