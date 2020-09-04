ميسي يقترب من البقاء مع برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:26 م
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
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اقترب النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني من البقاء مع النادي الكتالوني هذا الموسم بعد أن أعلن رغبته فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت تقارير صحفية اسبانية أن خورخي ميسي والد النجم الدولي الأرجنتيني لا يستبعد بقاء نجله مع برشلونة هذا الموسم حتي نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021.


وأضافت التقارير أن إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو كان موقفها صارم وصريح أن ميسي لن يرحل عن صفوف الفريق إلا فى حالة دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 700 مليون يورو.


لذلك من اقترب ميسي من البقاء رسميا مع نادي برشلونة هذا الموسم والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 مجانا.

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