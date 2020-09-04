بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:19 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل الدفعة الثامنة من مستحقات 418 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية. 
وقد بلغت المستحقات 829 ألفا و403 دولارات،أى ما يعادل 13مليون و187 ألفا و507 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن.
 وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:


وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.


وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.


ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 418 عاملا غادروا الأردن

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