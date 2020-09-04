محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير 3

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أركان حرب أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقه الشمالية، اليوم الجمعة، مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير ٣، وقاما بأداء أول صلاة للجمعة بالمسجد، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.





وهنأ الشريف شعب الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف لعدد ٧ مساجد كبيرة علي محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح ٤ مساجد ببشاير الخير والذي من ضمنهم المسجد الذي تم افتتاحه اليوم.





وأشاد بالبنية الإنشائية بتلك المساجد وأنها جميعا مبنيه على الطراز الإسلامي، وجميعها تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتًا إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من ٧٥٠ م إلي ١٠٠٠ م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها والتي كانت عشوائية ومبنية علي أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.





ووجه المحافظ الشكر إلى رئيس الجمهورية على توجيهاته الكاملة وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية بنطاق الإسكندرية، والتي تأتي من ضمنها تلك المساجد، لافتًا إلى أننا نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري.





ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، ووجه بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدا عليهم بضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من إرتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة علي جميع المساجد بنطاق المحافظة.





اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.



