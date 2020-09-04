إزالة 462 حالة إشغالات من شوارع وميادين بني سويف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

واسفرت الحملة علي رفع اشغالات من شوارع مدينة بني سويف 462 حالة اشغال متنوع عبارة عن تاندات وباعة جائلين واستاند حديد وفاترينه وتبلوه وكراسي وترابيزات وموازين وشماسي واشغال طريق والتحفظ علي كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

نُفذت الحملة تحت اشراف العميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف تم تنفيذ حملة مكبرة صباح اليوم الخميس شوارع المدينة وقادها وعبد الحي سيد نائب الرئيس المدينة والمقدم محمد بكري وكيل قسم شرطة المرافق ورؤساء المناطق ورؤساء الاشغالات والقوة المرافقة.

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