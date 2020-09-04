محافظ الإسكندرية يرد على مزاعم هدم الدولة للمساجد (فيديو)

هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهالي المحافظة بافتتاح 7 مساجد جديدة على محور المحمودية، منوها بأن إجمالي عدد المساجد الجديدة التي تم تسليمها إلى مديرية الأوقاف خلال أسبوع تبلغ 11 مسجدا جديدا بالمحافظة.





وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تقوم ببناء مساجد أفضل من التي تم هدمها، مضيفا أن المساجد الجديدة تتميز بالسلامة الإنشائية، وجمال المظهر، والفن في البناء، منوها بأن المساجد التي تم هدمها صغيرة جدا، وعشوائية، وتم بناؤها بشكل غير سليم.





وأضاف أن انضمام 11 مسجدا جديدا للخدمة في أسبوع واحد هو رد على كل من يشكك أن الدولة تهدم المساجد، موجها التحية لوزارة الدفاع والهيئة الهندسية الذين أشرفوا على بناء المساجد، لافتا إلى أنه تم اطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على المساجد.





وفي سياق متصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإيمان ليس مجرد كلام أو إدعاء، وإنما هو اعتقاد وعمل، فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الحق المبي بمدينة الطور، المذاعة عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الإيمان يمنع صاحبه من الكذب، معقبا: "المؤمن الحقيقي ليس بالكلام.. المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم.. ولا إيمان لمن يخلف العهد".





وأضاف وزير الأوقاف، أن الإيمان يدعونا أن نقيم شئون حياتنا على التخطيط والعلم، حيث لا تناقض بين الإيمان والعلم فهم متكاملان.





وعن بناء المساجد، أوضح أن بناء المساجد يجب أن يكون ابتغاء لمرضاة الله، منوها بأن هناك جماعات كانت تبني مساجد على أطراف الاسكة الحديد لأغراض معينة.





ونوه بأنه ما تم بناءه من مساجد جديدة في مصر على مدار الست لم يحدث في أي دولة، مؤكدا أنه على ولي الأمر أن يقنن المباح، أو ينظمه وإلا صارت الدنيا عشوائية.



