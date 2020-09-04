"المرور": غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات.. تعرف على السبب

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر، والذي يتطلب قيام الشركة المنفذه بقطع جزئي للطريق البطيء أمام مطلع كوبري 6 بطريق الواحات، ويستلزم غلق كامل لمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة يوم واحد فقط بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 4/9/2020 حتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 5/9/2020.



