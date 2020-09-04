"المرور": غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات.. تعرف على السبب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر، والذي يتطلب قيام الشركة المنفذه بقطع جزئي للطريق البطيء أمام مطلع كوبري 6 بطريق الواحات، ويستلزم غلق كامل لمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة يوم واحد فقط بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 4/9/2020 حتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 5/9/2020.

وعلى القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب بالعودة مرة أخرى إتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية.

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