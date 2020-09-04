قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة للجونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:08 م
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
Advertisements
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تسافر عصر اليوم، الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.


ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على الجونة باستاد الجونة في إطار الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور 
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

أخبار تهمك

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ حوالي 3 ساعات

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

القيمة الحقيقية لانتقال هازارد إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

منذ ساعة

فينالدوم وديباي يقتربان من الانضمام لبرشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا لكشف سر اختفاء الكؤوس من مقر الجبلاية

منذ ساعة و نصف

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

02:54 م

كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثلاثي

03:28 م

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

01:51 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب