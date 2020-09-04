كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تجدد إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.









ويغيب نيدفيد عن المباريات مع الفريق الأحمر منذ شهر إبريل عام ٢٠١٩ بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة.









ونفى المصدر حقيقة ما يتردد بخصوص تجدد إصابة اللاعب وحاجته لعملية جراحية جديدة أو معاناته من قرحة في الركبة.









وأضاف المصدر بأن اللاعب يتابع حالته مع الطبيب الألماني المعالج له وينفذ برنامجًا تأهيليا للتعافي من الإصابة.









وتابع بأنه ليس هناك أي تعجل لعودة اللاعب حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى.



