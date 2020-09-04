عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:57 م
عمار حمدي
عمار حمدي
غدير أحمد
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يفاوض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، من مسؤوولي الفريق، الموافقة على العرض الذي تلقاه من نادي كارا جمرك التركي والانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.


ويرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي والبحث عن المشاركة الأساسية، والتي تعد مهمة صعبة داخل جدران القلعة الحمراء.


وذلك بسبب التزاحم داخل صفوف النادي الأهلي، لذي طلب من مسؤولو القلعة الحمراء الموافقة على العرض التركي المقدم له.


وكان النادي الأهلي قد رفض العرض التركي الذي تقدم به نادي كارا جمرك بسبب وجود بند يحق للنادي التركي شراء اللاعب بعد موسم الإعارة.


ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب الملاحقين بيراميدز، فيما يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة

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