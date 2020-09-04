خطيب الأزهر: نرفض كل محاولات استفزاز مشاعر المسلمين والمساس بمقدساتهم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وسط تدابير احترازية مشددة؛ تحت عنوان "الدين الإسلامي مبني على اليسر".

في بداية الخطبة دعا إبراهيم الهدهد، الأمة الإسلامية إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشددًا على أن الدين الإسلامي مبني على اليسر، كما أن اليسر لا يكون إلا بين عسرين، والمؤمن عندما ينزل به العسر مطالب بالعيش في حالة من التفاؤل وانتظار اليسر الذي يحل بعد هذا العسر.

وأضاف "الهدهد" إن حياة المؤمنين يجب أن تتزين بالرضا وقت العسر والاستبشار باليسر الذي يليه، كما هو الحال مع الظروف التي نعيشها هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، وأن نأخذ بالأسباب الدنيوية التي حددها المتخصصون للوقاية من هذا الوباء.

واختتم الهدهد خطبته بالتنديد باستفزاز مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، من خلال محاولات الإساءة للقرآن العظيم والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وكما أن ديننا الحنيف يأمرنا باحترام كل الأديان والمعتقدات، فإننا نطالب العالم أيضًا أن يقف لكل محاولات النيل من المسلمين ومقدساتهم، لأنها تعمل على بث روح الكراهية وعرقلة كل محاولات التعايش بين أتباع الديانات.

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