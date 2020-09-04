شيكو برفقة نسرين أمين ويعلق:"قصة حب مبتخلصش"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان شيكو، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر بالصورة برفقة الفنانة نسرين أمين وكتب: "قصة حب مبتخلصش ، توتي توتي ، مودي مودي".


يذكر ان شيكو خاض السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة"، والذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.


وشارك في مسلسل "اللعبة"، كل من هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.

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