الكويت تسجل 865 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة الكويت ارتفع إلى 88,243 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 537 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 626 حالة شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 79417 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 8289 مصابًا، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعناية المركزة 94 مصابًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

تطورات صفقة ألكانتارا إلى ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

منذ 34 دقيقة

آخر تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

01:51 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

01:28 م

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

11:59 ص

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب