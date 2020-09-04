أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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أقيمت اليوم شعائر "صلاة الجمعة" بـ9  مساجد جديدة بمدخل سموحة ومحور المحمودية الجديد، وبشائر الخير ٣، وقد أدى السيد اللواء "محمد الشريف"، محافظ الأسكندرية والسيد صاحب الفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، واللواء "أحمد العزازي" رئيس الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ ورؤساء الأحياء والقيادات الشعبية والتنفيذية، صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين ببشائر الخير (٣).

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ "هاشم الفقي" مدير عام الدعوة، كما ألقى الدكتور "عبدالرحمن نصر نصار" وكيل المديرية خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة، كما ألقى خطبة الجمعة من مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسي بمنطقة حجر النواتية فضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة.

وقال الشيخ "محمد خشبة" إن الأسكندرية تزينت اليوم لإفتتاح هذه المساجد التي تعد من الصروح العظيمة التىدي تدل على عظمة البناء والتشييد وعلى النقلة الحضارية التى تشهدها مصر فى هذه الآونة.

وأكد الشيخ "خشبة" انه كلف قيادات المديرية بإلقاء خطبة الجمعة في هذه المساجد الجديدة.

وأشاد الشيخ خشبة بما فعله الرواد من توزيع الحلوى وزجاجات المياه على المصلين فرحا بافتتاح هذه المساجد.

هذا وقد حضرت السيدة الفاضلة والدة الشهيد علاء الدين أحمد إلى المسجد المقام على محور المحمودية الجديد بحجر النواتية لمشاهدة المسجد وتجهيزاته.

ووجهت الشكر لفخامة السيد الرئيس على هذه الجهود الطيبة التى تقوم بها الدولة تجه الشهداء وأسرهم وتخليد أسمائهم تقديرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات فداء لهذا الوطن.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف، وتحت إشراف السيد صاحب الفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية.
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية
أبرزها على محور المحمودية الجديد.. إقامة صلاة الجمعة في 9 مساجد بالإسكندرية

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