فايلر يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديدًا إلى لاعبي فريقه قبل مباراة اليوم أمام وادي دجلة.


ويستضيف الأهلي نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وحذر فايلر لاعبيه من سرعات لاعبي دجلة أمثال يعقوبو ورفيق كابو.


كما طالب المدرب السويسري لاعبيه بالتمركز الصحيح داخل منطقة الجزاء والتعامل بشكل جيد مع خطورة مروان حمدي مهاجم فريق وادي دجلة.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.

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