حياة كريمة.. قافلة طبية تفحص 880 حالة مرضية "مجانًا" ببني سويف (صور)

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لبرنامج القوافل الطبية والعلاجية الذي تنفذه وزاراة الصحة، مشيرا الى أهمية هذه القوافل، والتى تأتي في اطار خطة الدولة لتوفير الخدمة الصحية بالشكل المناسب في القرى والمناطق النائية، وفي اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد محافظ بنى سويف، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتواصل والتواجد الدائم مع القائمين على تنفيذ القوافل الطبية،مع ضرورة التعاون مع الصحة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي عن المنظومة والخدمة الصحية بالمحافظة والذي يعرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، حيث تضمن التقرير أنه ضمن مبــادرة "حيـــاة كريمــــة".



قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة د.هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة وكـلا من د.محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بتنفيذ قافلة طبية بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى يومي الأربعاء والخميس مكونة من ٦ عيادات في تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان" وضمن اجراءات وقائية.



ووقعت القافلة الكشف الطبي على 808 مريض "25 معمل دم و15معمل طفيليات حالتين أشعة وحالة نفقة دولة و40 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.



وشملت القافلة تثقيف صحي لـ140 حالة وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعاروأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا والامراض الغير معدية، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ65 مواطنًا.



