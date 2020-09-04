التموين: "لو رصدنا جرام ناقص في الرغيف بنوقع غرامات" (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طلعت حسن، مدير مديرية وزارة التموين بالجيزة، إن عدد المستفيدين من الخبز المدعم يصل إلى 73 مليون مواطن من خلال 30 ألف مخبز، حيث يصل قيمة الدعم المقدم للخبز إلى 53 مليار جنيه.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي عبر ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من الالتزام بمواصفات الرغيف، معقبا: "لو الرغيف ناقص جرام واحد نوقع غرامات على المخبز".

وأكد مدير مديرية وزارة التموين بالجيزة، أنه لم يتم رصد حجم كبير من المخالفات في عمل المخابز حتى الآن، وأي شكاوى من المواطنين يتم على الفور التعامل معها.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات مهمة خلال 72 ساعة الماضية، ومن وتضمن القرارات صرف الكمامات اجباريا وإضافة السلع، ومن المقرار العمل بها بدءًا من سبتمبر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التموين والوزارة الدخلية خلال 72 ساعة الماضية:

إضافة سلع التموينية:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح إجمالي عدد السلع على البطاقات 28 سلعة بدلا من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر.

وتشمل السلع الجديدة الملح بسعر الكيس جنيه واحد وكبريت درج بسعر 1 جنيه، وأكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات.

ضخ كميات سلعية:

شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ضرورة الاستمرار بضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك لتوفير. احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.

انخفاض في سعر السلع:

وكشف "مصيلحي" عن طرح الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تصل من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع الغذائية بكافة المنافذ ومد ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين.

كمامات إجبارية:

أصدرت الوزارة قرارا بصرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى يسجل بها 4 أفراد أو أكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا ‪من ١ سبتمبر‬

وجاء ذلك القرار فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على سلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد، مع غياب التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات.

عقوبة رادعة:

حذر وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز بتلاعب بأوزان رغيف الخبز، حيث يتم تطبيق عقوبات رادعة على أي مخبز يتلاعب بالأوزان.

وأكدت الوزارة إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتوحيد حجم رغيف الخبز هو المحافظة على الجودة والمواصفات، وإحكام المنظومة الخاصة بالرقابة وتشديدها على المخابز.

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