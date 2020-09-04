تشيلسي على بعد خطوة لضم كاي هافيرتز

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي على بعد خطوة من ضم اللاعب الألماني الشاب كاى هافيرتز من صفوف نادي بايرليفركوزن الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن اللاعب الألماني كاى هافيرتز اجتاز الفحوصات الطبية بنادي تشيلسي يوم الأحد الماضي فى العاصمة الإنجليزية لندن.









وأضافت التقارير انه يتبقي خطوات بسيطة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستكلف نادي تشيلسي الإنجليزي مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني لصالح نادي بايرليفركوزن الألماني.









يذكر أن كاى هافيرتز سيكون خامس صفقات نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم بعد ضم كل من حكيم زياش وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا بالإضافة إلي الظهير الأيسر بن تشيلويل.ر