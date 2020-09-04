زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتدعيم هجوم الفريق الملكي، بصفقة من الدوري الألماني.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد، بأنه يريد ضم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيج، قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

ورجحت الصحيفة، أن صفقة أولمو ستكلف خزينة ريال مدريد، 40 مليون يورو.

 

ولفتت إلى أن النادي المدريدي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم داني أولمو. 

 

وساهم أولمو في تأهل لايبزيج لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه انضم للفريق الألماني قادمًا من دينامو زغرب في يناير الماضي مقابل 21 مليون يورو.

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