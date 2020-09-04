رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم الثلاثى ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني





رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم ثلاثى ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني، على أن يكون ذلك لأقسام الدبلوم المختلفة ، سواء كانوا _صناعية ، زراعية ، تجارية ، فندقية) ، تقرر الإعلان عن اكتمالها. لتصحيح أوراق جميع الطلاب بشكل رسمي, على أن يتم الإعلان عن الدبلومات الفنية الأولى ، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الاطلاع على النتيجة من خلال إدخال رقم المقعد واسمه بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.





نتيجة الدبلومات الفنية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، الدكتور محمد مجاهد ، كل ما يتعلق بالإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية للدورة الأولى لجميع الإدارات في بيان ، يوم الجمعة 28 أغسطس 2020.





كيفية الإطلاع عن نتيجة الدبلومات الفنية لـعام 2020

أكد محمد مجاهد أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2020 ستعلن في 8/30/2020 وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على نتائج جميع الطلاب واختيار أعلى الدبلومات الفنية ، ومن المقرر أنه سيتم مراجعة النتائج من خلال ما يلي:





- على الطالب أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص ببوابة التعليم الفني الموجودة على شبكة الانترنت.

- على الطالب أن يقوم بإدخال رقم الجلوس في أول أيقونة.

- على الطالب أن يقوم باختيار القسم الخاص به سواء كان زراعي أو تجاري أو فني أو صناعي.

- على الطالب أن يقوم بالضغط على البحث عن النتيجة.

- على الطالب الذهاب إلى الصفحة التالي وهي الصفحة المتواجد عليها النتيجة.



