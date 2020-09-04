بهوت شورت.. إيمان سلامة تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصورة والفيديوهات "أنستجرام".


وظهرت بالصورة بإطلالة صيفية جرئية مرتدية هوت شورت باللون الأورنچ وتوب أبيض، وعلقت علي الصورة قائله: "وفي تلك اللحظة التي يدرك فيها العقل العواقب يرتفع من العشق نداء ليكن ما يكون".


ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "أحلي قمر في الدنيا".


إيمان سلامة، شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل "البيت الكبير3،" أمام كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب. 
والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.


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