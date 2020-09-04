"الزراعة" تصدر العدد الثاني من انفوجراف أهم الأنشطة في الأسبوع

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته الثانية حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ اغسطس وحتى ٣ سبتمبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأعد المركز ملخص بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وركز العدد الأسبوعي الثاني لحصاد وزارة الزراعة، على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الأداء وخاصة في جهاز حماية الأراضي بالمحافظات، والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، ووضع  كافة امكانيات الوزارة في سبيل ذلك باعتبار الرقعة الزراعية خط احمر لارتباطها بغذاء المواطنين، كذلك تشديد وزير الزراعة على حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها، فضلا عن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بحصر مراكز تجميع الألبان ومتابعة مشروع احياء البتلو.

وخلال ذات الفترة، بحثت وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضي، والشباب والرياضة، سبل التوسع لاقامة مشروعات صغيرة للشباب، في المجال الزراعي والانتاج الحيواني، بالاستفادة من القروض الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي، كما تم الاشارة ايضا الى اعلان الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتقديم كافة الدعم لصناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية  تتجاوز استثماراتها ٩٥ مليار جنيه، وتوفر حوالي ٤ مليون فرصة عمل، كما اشار العدد الاسبوعي الى قرار وزير الزراعة بتكليف الدكتور صلاح مصيلحي رئيسا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

واشار الحصاد الاسبوعي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية الى حوالي ٤ مليون طن، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وتصدر محاصيل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، والرمان والفراولة القائمة، فضلا عن اعلان الادارة المركزية لانتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاه عالية الانتاجية واسعارها اقل من العام الماضي لدعم المزارعين، كما تم الاشارة الى ضبط حوالي ١٥٣ طن من اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المحافظات خلال الاسبوع ذاته.

وتضمن الحصاد الاسبوعي للوزارة، تفقد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، لانشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم" في محافظتي المنيا وبني سويف، والتي يأتي على رأسها تطوير زراعة محاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية والزيتون، والرمان والليمون، كذلك تم الاشارة الى اليوم الحقلي لمحصول الارز الذي نظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمحطة بحوث سخا، والكشف عن ثلاث سلالات مبشرة ومبكرة في النضج واقل استهلاكا للمياه، فضلا عن الإشارة الى ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على انتاحية الابقار الحلابة.
"الزراعة" تصدر العدد الثاني من انفوجراف أهم الأنشطة في الأسبوع
"الزراعة" تصدر العدد الثاني من انفوجراف أهم الأنشطة في الأسبوع
"الزراعة" تصدر العدد الثاني من انفوجراف أهم الأنشطة في الأسبوع
"الزراعة" تصدر العدد الثاني من انفوجراف أهم الأنشطة في الأسبوع

أخبار تهمك

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

منذ 34 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ أقل من ساعتين

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

منذ ساعة و نصف

فايلر يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

تطورات صفقة ألكانتارا إلى ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

آخر تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

01:51 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

01:28 م

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

11:59 ص

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

01:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب