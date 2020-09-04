رئيس مدينة العبور يتفقد مشروع عمارات "السلام" لسكان المناطق غير الآمنة









تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور مشروع عمارات "السلام" لسكان المناطق غير الآمنة، مشدداً على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى جودة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين العمال لمنع انتشار فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.





وذكر المهندس أحمد عمران أحمد، أن المشروع يتكون من ١٣٤ عمارة بتكلفه 1.3 مليار جنيه، ويضم 4171 وحدة سكنية و 426 وحدة إدارية وعدد 425 وحدة تجارية، بجانب تنفيذ مدرستين تعليم ثانوي بسعة 33 فصلا و تعليم أساسي بسعة 66 فصلا.





وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن المشروع يضم أيضا ( مركزا طبيا – حضانة - مخبزين)، وجارٍ العمل على تنفيذها، كما يجرى الآن العمل بمشروع الغلق الآمن لمقلب القمامة الموجود بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها.



