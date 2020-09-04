خلال إطلاق أحدث منتجاتها في مصر.. "شاومي": اقتتصنا المركز الرابع عالمياً في المبيعات

أعلنت شركة شاومي العالمية ، خلال أول حفل إطلاق لها عقب جائحة كورونا ، عن هاتفها الرائد Redmi 9C بالإضافة إلى الساعات الذكية Mi Band 5 و Mi Band 4c.

وكشف محمد حليم مدير التجزئة في شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة بمصر خلال المرتمر، عن تحقيقها المركز الرابع عالميا خلال الربع الأول من العام الجاري في مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بحصة سوقية 10% وفق تقرير مؤسسة IDC للابحاث التسويقية.

وأوضح حليم أن شاومي تحتل المركز 81 في قائمة براندز لأعلي 100 علامة تجارية قيمة، كما تصنف أيضا ضمن أكثر 50 شركة مبيعا علي مستوي العالم .

وقدر عدد مستخدمي واجهة مستخدم أجهزة هواتف شاومي عالميا بنحو 343 مليون، وتمتلك الشركة 2000 منتج ذكي اخر في مجالات الرياضة والمنزل الذكي ووسائل النقل .

واضاف أن شاومي تحتل أيضا المركز 24 عالميا في قائمة مؤسسة الأبحاث بوسطن لأكثر 50 شركة ابتكارا علي مستوي العالم، لافتا إلي أن عدد مستخدمي أجهزة شاومي القابلة للارتداء عالميا يصل الي 100 مليون مستخدم

ويحتوي هاتف Redmi 9C، على معالج ثماني النوى من نوع Helio G35 SoC، مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD. بالاضافة لنسخة اعلي من نفس الاصدار مع مواصفات 3 جيجا رام و 64جيجا بايت.

ويمتلك هاتف Redmi 9C، كاميرا خلفية مربعة الشكل تتضمن عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع عى ظهر الجهاز.

ويحتوي هاتف Redmi 9C، أيضًا على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720×1600 بكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

وأطلقت شاومي سوار شاومي الذكي المسمى (Mi Band 5) مع شاشة (AMOLED) ملونة أكبر، وتتبع لياقة محسّن، وقاعدة شحن مغناطيسية، وتحظى سلسلة (Mi Band) من شاومي بثناء كبير في قطاع تعقب اللياقة البدنية لتقديمها العديد من الميزات القيمة بسعر مناسب للغاية.

وتكتسب أجهزة تتبع اللياقة البدنية (Mi Band) مع كل جيل جديد وظائف جديدة تجبر المستخدمين الحاليين على الترقية والمستخدمين الجدد للانضمام.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يونيو من العام الماضي عن السوار الذكي (Mi Band 4) مع شاشة (OLED) ملونة، وسمح سعر السوار لشركة شاومي ببيع مليون وحدة في غضون أسبوع واحد فقط بعد إطلاقها.