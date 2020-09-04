أوس أوس يحتفل بحضور كريم فهمي عرض مسرحية "صباحية مباركة"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أوس أوس، جمهوره بصورة جديدة له من العرض الخاص لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة".


وظهر بالصورة برفقة الفنان كريم فهمي، وعلي ربيع وكتب: أخويا الكبير حبيبي النجم كريم فهمي شرفتنا ونورتنا ، ويارب يكون العرض عجبك وانبسطت.


وتابع: مسرحية صباحية مباركة مستنينكم كل أسبوع يوم الخميس والجمعة والسبت علي مسرح جراند نايل تاور.


يشار أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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