محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان، بالمرور الميداني لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محور كوبري كلابشة العلوي على النيل الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95 % تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة حيث رافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.


وأكد عطية، على أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهي محور وكوبري خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرض 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كباري رئيسية كوبرى على النيل وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، بجانب محور دراو الحر والذي سيربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه في الجانب الشرقي للنيل بطول 17 كم.

وأوضح المحافظ، أن المحور الثالث يتمثل في محور وكوبري كلابشة الجديد الذي يصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر في اتجاهين بعرض 7،5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كبارى و5 أنفاق، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالي قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتي كوم أمبو ونصر النوبة، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية، مقدمًا شكره للجهود المتميزة التي يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية.
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد
محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ اسوان كوبري كلابشة الجديد

أخبار تهمك

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

تطورات صفقة ألكانتارا إلى ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يقود مفاوضات الزمالك لضم دونجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

آخر تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

منذ ساعة و نصف

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

01:05 م

محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

11:59 ص

آخر تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

12:23 م

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب