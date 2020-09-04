محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمحور كوبري كلابشة الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان، بالمرور الميداني لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محور كوبري كلابشة العلوي على النيل الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95 % تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة حيث رافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري.





ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.







وأكد عطية، على أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهي محور وكوبري خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرض 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كباري رئيسية كوبرى على النيل وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، بجانب محور دراو الحر والذي سيربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه في الجانب الشرقي للنيل بطول 17 كم.



