إعدام ذبيحة تزن 400 كيلو مصابة بمرض السل بملوي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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شنت مديرية الطب البيطري بملوي، حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق بيع اللحوم والمجازر، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على توفير الأطباء البيطريين، وأطقم العمل مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظًا على البيئة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ومديرية الطب البيطري، عن أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 300 كجم لإصابتها بمرض السل وبالكشف معرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوي وبالفحص تبين إصابتها بمرض السل، وعلى الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

وعلى جانب آخر، أعلنت مصادر طبية في المنيا، عن ظهور 13 إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 17 حالة بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، داخل مستشفيات استقبال حالات الاشتباه وعددها 14 منتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة، قد عقد في وقت سابق ندوة تثقيفية للسيدات، للتوعية بضرورة الاستمرار في أخذ الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا، كيفية التعامل مع الإصابات والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي.

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بوابة الفجر الفجر اعدام ذبيحة

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