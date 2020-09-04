ضربة قوية للزمالك قبل موقعة الطلائع

بات محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك مهددا بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة.

وتعرض شيكابالا لكدمة قوية في الركبة بعد مشاركته بديلا أمام بيراميدز أمس الخميس، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 2-0.

ويشير التشخيص المبدئي لإصابة شيكابالا إلى عدم قدرته على خوض مباراة طلائع الجيش، وسيخضع اللاعب لأشعة تحدد طبيعة الإصابة وفترة غيابه.

وكان الزمالك استعاد شيكابالا في مواجهة بيراميدز الماضية بعد انتهاء عقوبة إيقافه 8 مباريات بعد أحداث السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات في فبراير/ شباط الماضي.

ويلتقي الزمالك بمنافسه طلائع الجيش بعد غد الأحد على ستاد القاهرة ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.