13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنيا.. وشفاء 17 حالة

أعلنت مصادر طبية في المنيا، عن ظهور 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 17 حالة بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، داخل مستشفيات استقبال حالات الاشتباه وعددها 14 منتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة، قد عقد في وقت سابق ندوة تثقيفية للسيدات، للتوعية بضرورة الاستمرار في أخذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا، كيفية التعامل مع الإصابات والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي.





وعلى جانب آخر، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقًا لضوابط محددة.





وشدد المحافظ على التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.



