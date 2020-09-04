محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجه ثانية من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقًا لضوابط محددة.

وشدد المحافظ علي التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأهاب المحافظ، بجميع المواطنين والعاملين بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية.

وعلى جانب آخر أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة، تواصل توقيع الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات وهي إحدى المبادرات الرئاسية والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 3910 طفلًا حديث الولادة خلال شهر اغسطس الماضي. 

وأكد وكيل الوزارة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه الإدارات الصحية بالمنيا، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والعمل فى منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية. 

وأوضح الدكتور احمد خليل مدير الرعاية الاساسية أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل. 

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