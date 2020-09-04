فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

وضع الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، شروطًا صعبة على إدارة الزمالك من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

تجديد ساسي للزمالك

وينتهي تعاقد الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الأبيض فى الموسم المقبل، إذ يحق للاعب التوقيع فى يناير المقبل لأى ناد مجانًا.

واشترط وكيل فرجانى ساسى، خلال اتصالاته مع مسؤولى الزمالك، الحصول على 2 مليون دولار فى الموسم لتعويضه عن العرض الخليجى الذى تلقاه مؤخرًا، والذى سيصل قيمته إلى أكثر من ذلك.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن تجديد عقد ساسى أصبح من أولويات الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أنه المطلب الأول بالنسبة للفرنسى باتريس كارتيرون.

ويقدم الدولي التونسى فرجانى ساسى، مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية حيث حصد ألقاب كأس السوبر المصري السعودي، وكأس مصر بالإضافة إلى كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، مما جعله ينال محبة كبير داخل قلوب مشجعي القلعة البيضاء.