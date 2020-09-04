"مدبولي" يبحث مع الوزراء مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة مع عدد من الوزراء، لبحث عدد من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، وذلك فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة، لكي يتم المضى قدمًا في تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، بهدف تعزيز التعاون المُشترك بين مصر والأردن والعراق، في القطاعات المختلفة التي تخدم أهداف التنمية في البلدان الثلاثة.

‎وعرض الوزراء الحاضرون خلال الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة في كل قطاع، حيث أكد وزير الكهرباء أن إقامة خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، يعدُ أحد أبرز مشروعات التعاون المقترحة، حيث من المقترح تنفيذه بقدرة ألف ميجاوات، ليدعم تبادل القدرة الكهربائية والاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في هذه الدول.

‎من جانبه، أشار وزير البترول إلى مقترح إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومصر، بما يعزز التعاون في مجال القدرات البترولية بين البلدان الثلاثة، وتوفير احتياجات المشروعات المختلفة.

‎وعرض وزير التموين عددًا من مشروعات التكامل المقترحة بين البلدان الثلاثة، منها التعاون فى مجال تطبيق التحول الرقمى فى منظومة دعم السلع. وتناول وزير التربية والتعليم فرص التعاون المشترك في مجال توفير الفصول الذكية، وكذلك تدبير محتويات المكتبة الرقمية، والمنصات التعليمية المختلفة، وتطوير نظم الامتحانات الالكترونية.

‎من جانبه، قال وزير الزراعة إن هناك مقترحات لمجالات تعاون مختلفة منها الصوب الزراعية، ومشروع البذور والتقاوي، وتجارب الحجر الزراعي، والتحول الرقمي واستخداماته في مجال مساعدة المزارعين.

‎وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن لدى البلدان الثلاثة فرصا للتعاون في مجالات التجارة المختلفة، وتبادل السلع، وإنشاء محطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية، والتعاون في صناعة التشييد والبناء.

‎وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن يتم تكثيف الاتصالات بين الوزراء ونظرائهم في البلدان الثلاثة، والاتفاق على عدد من المشروعات للعمل على عرضها على القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق، لافتأً إلى أن هناك فرصة تاريخية تتجسد في دعم القيادة السياسية في هذه الدول لمساعي تحقيق التكامل بين الدول الثلاث، من أجل الدفع قدمًا في مجالات التعاون المشترك وتبادل الإمكانات والقدرات.

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