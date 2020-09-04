الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الثانية بالقليوبية.. وزيادة عدد المساجد

أدى الآلاف من أبناء القليوبية، صلاة الجمعة الثانية، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقررت مديرية الأوقاف بالمحافظة زيادة عدد المساجد إلى ٢٢٥٠ مسجد بدلا من ٢٠٠٠ مسجد استقبلت المصلين في الجمعة الأولى.





وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عن أنه جرى زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتي استقبلت المصلين لأداء الصلاة اليوم الجمعة الثانية اليوم، إلى 2250 مسجدا، بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية، وذلك للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية، وجرى السيطرة عليها سريعا.





وأضاف، في بيان، أنه تواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد بعد اكتمال المسجد الموجودين أمامه، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأوضح "أبو السعود"، أنه تم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.



