الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الثانية بالقليوبية.. وزيادة عدد المساجد
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:34 م
محمد ضوه
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أدى الآلاف من أبناء القليوبية، صلاة الجمعة الثانية، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقررت مديرية الأوقاف بالمحافظة زيادة عدد المساجد إلى ٢٢٥٠ مسجد بدلا من ٢٠٠٠ مسجد استقبلت المصلين في الجمعة الأولى.
وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عن أنه جرى زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتي استقبلت المصلين لأداء الصلاة اليوم الجمعة الثانية اليوم، إلى 2250 مسجدا، بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية، وذلك للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية، وجرى السيطرة عليها سريعا.
وأضاف، في بيان، أنه تواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد بعد اكتمال المسجد الموجودين أمامه، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضح "أبو السعود"، أنه تم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأشار إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد، كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.
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