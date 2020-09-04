نائب وزير التعليم العالي: محور المحمودية لبى المتطلبات التنموية (فيديو)

ثمن الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، المشروع القومي للطرق الذي تنفذه الدولة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نحو 5 آلاف كيلو طرق على مدار الخمس سنوات الماضية.





وأشار "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن محور المحمودية يعتبر هو المشروع الأكبر الذي تم تنفيذه داخل الأسكندرية، حيث تم إنشاء 7 كباري علوية على المحور، وأكثر من 12 محور عرضي.





وأكد نائب وزير التعليم العالي، أن محور المحمودية يلبي المتطلبات التنموية والاستثمار، فضلا على حل مشكلة المرور بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن حركة التطوير تقضي على العشوائيات.





وفي سياق أخر قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الوزارة فوجئت بإنشاء القوات المسلحة 7 مساجد تليق بالمحافظة تبدأ مساحتها من 700 متر حتى 1500 متر، وبعض المساجد يوجد بها 2 أسانسير، والأماكن المحيطة بها عيادات طبيبة واندية، وهذه المساجد تختلف تمًاما عما كانت موجودة على ترعة المحمودية على وجه الاطلاق.





وتابع وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن المساجد التي كانت موجودة على ترعى المحمودة كانت عشوائية، وأقيمت على أرض مغتصبة ولم تكن تليق بالعبادة، معقبًا: " لما هدمنا الـ 27 مسجدًا على ترعة المحمودية الدنيا هاجت علينا، وتم الحديث على أن وزارة الأوقاف تهم المساجد "





ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت ببناء 7 مساجد على أعلى مستوى، وتم تسميتها بأسماء شهداء القوات المسلحة، وتم تركيب نجف شبيبه بالمتواجد بالحرم المكي، وفرشت على أعلى مستوى، معقبًا: " تشطيب سوبر سوبر لوكس، مش تشطيب عادي".





وأشار إلى أن المساجد التي هدمت بترعة المحمودة كان عرضها 3 متر، بعمق 10 أمتار، وكانت مبنية بصورة عشوائية كاملة.





هذا وقال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع محور المحمودية من المشروعات الأكبر والأعظم بالمحافظة، وتكلف 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبطول 1،6 كيلو متر ويربط غرب المحافظة بشرقها وشمالها بجنوبها ويربط 25 كوبري مشاه من خلال محاور تنموية.





وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أنه لو لم يوجد محور المحمودية لتحولت محافظة الإسكندرية إلى زحام شديد و"باركينج"، وحالة من الاختناق غير عادية.



