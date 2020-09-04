تطورات صفقة ألكانتارا إلى ليفربول

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني يستعد لخوض آخر مبارياته على الملاعب الألمانية وأنه أصبح قريبًا من الإنتقال إلى ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأفادت صحيفة Abendzeitung Munchen الألمانية بأن ألكانتارا سيشارك مع منتخب إسبانيا أمام منتخب ألمانيا في المباراة التي ستقام في شتوتجارت في بطولة دوري الأمم الأوروبية.









وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن نجم خط الوسط الإسباني ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما أكدت التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا أيضًا بالنجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا قبل التعاقد مع دوني فان دي بيك من آياكس الهولندي.









وألمحت الصحيفة الألمانية أن مباراة إسبانيا وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية ستكون بمثابة وداع تياجو ألكانتارا لألمانيا.









وأكدت الصحيفة الألمانية أن ليفربول قد ينهي الصفقة في الأسابيع المقبلة بمجرد انتهاء ألكانتارا من المباريات الدولية.









ونوهت الصحيفة الألمانية أن ليفربول هو الوجهة المفضلة لتياجو ألكانتارا، حيث كشف نجم برشلونة السابق عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.









وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه مازال أمام تياجو موسم واحد في عقده مع بايرن ميونخ لكن النادي البافاري أشار إلى أنه لن يقف في طريقه لأنه يتطلع للانضمام إلى الدوري الإنجليزي.