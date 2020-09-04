وفد ممثلي شركات السياحة الصربية يشيد بفنادق الغردقة لتطبيقها الإجراءات الاحترازية

أشاد وفد من ممثلي شركات السياحة الصربية بفنادق الغردقة، بتطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدين على زيادة الأعداد الوافدة من السياحة الصربية من خلال تسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر، وذلك قبل مغادرتهم غدا الغردقة بعد انتهاء برنامج الزيارة.





واستضافت فنادق الغردقة، ممثلي 19 شركة سياحية صربية في ورشة عمل لعدد من فنادق الغردقة للتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة وذلك لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال علاء الدين محمود مدير أحد الفنادق المستضيفة للوفد الصربي اليوم الجمعة، إنه تم تنظيم برنامج سياحي للوفد الصربي لزيارة من فنادق الغردقة كورشة عمل للتعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر مؤكدا أن ممثلي شركات السياحية المشاركين في ورشة العمل أعلنوا زيادة عدد الرحلات الجوية للغردقة في الموسم السياحي الشتوي المقبل.





وأشار خالد الصغير مدير الأغذية والمشروبات بالفندق المستضيف، إشادة الوفد الصربي بالإجراءات المتعبة خاصة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وقياس درجات الحرارة كل فترة، مشيرًا إلى أهمية السياحة الصربية باعتبارها من أهم الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر فور فتح حركة الطيران الخارجية في مصر مؤكدا على مغادرة الوفد للغردقة غدا بعد انتهاء البرنامج السياحي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.



