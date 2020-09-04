اليوم.. بابا الفاتيكان يصلى من أجل لبنان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن تخصيص اليوم الجمعة 4 سبتمبر، يومًا عالميًا للصلاة من أجل لبنان.

وأكد بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الكنيسة الكاثوليكية، أن لبنان رسالة حرية ومثال على التعددية بين الشرق والغرب؛ فبعد شهر من المأساة التي عصفت بها بيروت لا يزال فكره يتوجه إلى بيروت العزيزة وسكانها الذين يعانون.

وأضاف بابا الفاتيكان، خلال بيانه الذي نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية: "أرغب في أن أدعو الجميع في أن يعيشوا يومًا عالميًا الصوم والصلاة من أجل لبنان؛ وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر".

فيما أعلن الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكي والنائب البطريركي لشئون البطريركية، عن أنه تضامنًا مع الأحداث وتحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر: "نتمنى أن تخصص كل الصلوات والقداسات في هذا اليوم للصلاة على هذه النية لكي يمنح الله السلام والأمن لشعب بيروت؛ وأن يعبروا من هذه المحنة".

أخبار تهمك

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

10:40 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

09:30 ص

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب