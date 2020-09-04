اليوم.. بابا الفاتيكان يصلى من أجل لبنان





أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن تخصيص اليوم الجمعة 4 سبتمبر، يومًا عالميًا للصلاة من أجل لبنان.





وأكد بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الكنيسة الكاثوليكية، أن لبنان رسالة حرية ومثال على التعددية بين الشرق والغرب؛ فبعد شهر من المأساة التي عصفت بها بيروت لا يزال فكره يتوجه إلى بيروت العزيزة وسكانها الذين يعانون.





وأضاف بابا الفاتيكان، خلال بيانه الذي نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية: "أرغب في أن أدعو الجميع في أن يعيشوا يومًا عالميًا الصوم والصلاة من أجل لبنان؛ وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر".



