ضبط 4 أشخاص لسرقتهم خزينة من داخل شركة سيارات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجحت مديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل شركة سيارات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل، "له ملعومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكانًا للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما إكتشفا عدم إحتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع.

تم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

بإستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذبًا بإحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كسر الباب

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"700 ألف جنيه".. سقوط سارقي "شركة أكتوبر" في قبضة "الأمن العام"

بـ"عتلة حديدية".. سقوط طالبين وسباك لسرقتهم محل "بلاي ستيشن" بالمقطم

ضبط 5 أشخاص بسرقة خزينة DVR بمدينة نصر

"كسروا باب الشركة".. التحقيق مع 5 عاطلين سرقة شركة أثاث

ضبط مرتكبي سرقة 700 ألف جنيه من داخل شركة بالقليوبية

سقوط عاطل وحداد لاتهامهما بسرقة 700 ألف جنيه من شركة بقها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

10:40 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

09:30 ص

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب