التعليم العالي: محور المحمودية وفر خدمات حقيقية للإسكندرية (فيديو)

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، إن محور المحمودية طوله 22 كيلو، ويخدم 4 منطق سكنية عالية الكثافة، وسكان هذه المناطق يمثلون 40% من سكان محافظة الأسكندرية.





وأشار "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المحور بعد تطويره أصبح متنزه ومظهر حضاري مختلف بعد أن كان ترعة تلقى بها المخلفات، مضيفا أن محور المحمودية يعتبر عصب لعدد من الأنشطة توفر خدمات حقيقية للإسكندرية.





وفي سياق متصل قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القوات المسلحة قامت ببناء 7 مساجد على محور المحمودية، مؤكدا أنها مساجد تليق بالمواطن المصري.





وأشار "خشبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن أصغر مسجد في المساجد الجديدة لا يقل عن 500 متر، وهناك مساجد تتخطى مساحتها 1000 متر، ومكونة من عدة طوابق.





وأضاف، "نجف المساجد زي نجف الحرم، والسجاد على أعلى مستوى"، موضحا أن وزير الأوقاف وجه بفتح المساجد الجديدة يوم الجمعة المقبل، وتم تخصيص إمام ومؤذن، وإثنين عمال لكل مسجد، لافتا إلى أنهم يقومون حاليا بتعقيم المساجد.





وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، إنفاق نحو 6،4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن الباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.



