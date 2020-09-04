ضبط مسجل خطر هارب بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل شقي خطر هارب بمدينة نصر.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة أن (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، تزوير")، والهارب من سجن أبى زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.





عقب تقنين الإجرءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.