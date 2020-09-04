اشتعال النيران بناقلة نفط عملاقة قبالة ساحل سيرلانكا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت بحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، إن حريق قد اندلع، ظهر الخميس في ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وإنه ما يزال مشتعلا. 

وقال متحدث باسم البحرية السريلانكية إن عضوا فلبينيا مفقودا من طاقم الناقلة، نيو دايموند، التي تحمل حوالي مليوني برميل من النفط الخام، لافتا إلى أنه اعتبر ميتا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث، السيطرة على حريق في ناقلة النفط المحملة بالكامل، مضيفا أن واحدا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا في عداد المفقودين، كما أصيب آخر بجروح.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" لتتبع حركة السفن أن الناقلة العملاقة "نيو دايموند" التي تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية، تحمل ما يعادل نحو مليوني برميل من النفط.

وقال الكابتن إنديكا دي سيلفا، المتحدث باسم البحرية، إنه "لم يلحق ضرر بالجزء الذي يحوي الشحنة، وإنما فقط بغرفة المحركات وبعض المناطق حولها. كان هناك 23 من أفراد الطاقم على متنها، ننقل مصابا من الطاقم إلى سريلانكا على متن إحدى سفننا".

وأظهرت صور التقطتها القوات الجوية السريلانكية أعمدة من الدخان الرمادي الكثيف تتصاعد من مدخنة الناقلة لكن لم تكن هناك أي إشارات على أضرار لحقت بباقي السفينة.

وأبحرت الناقلة من ميناء الأحمدي في الكويت، وهي محملة بخام التصدير الكويتي وفقا لبيانات "رفينيتيف آيكون" لتتبع حركة السفن. وكانت السفينة متجهة إلى ميناء باراديب الهندي، حيث تدير الشركة الحكومية مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

وقالت هيئة الحماية البحرية في سريلانكا إن السلطات ستتخذ خطوات لمنع أي تسرب محتمل للنفط من الناقلة.

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